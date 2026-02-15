serie d girone e il seravezza a san casciano camaiore in casa col trestina

Il Seravezza gioca a San Casciano a causa di un infortunio ai propri giocatori chiave, mentre il Camaiore affronta in casa il Trestina, cercando di risollevare le sorti della stagione. La giornata di Serie D, girone E, si concentra soprattutto sulla sfida tra Tau Altopascio e Grosseto, che si sfidano per mantenere la posizione di vertice, nonostante la differenza di otto punti in classifica.

In Serie D oggi c’è il Seravezza in trasferta ed il Camaiore in casa. anche se la scena di questa 24ª giornata (7ª di ritorno) se la prende tutta quanta lo scontro diretto Tau Altopascio-Grosseto (seconda contro prima, anche se separate da ben 8 punti in classifica). Il Seravezza, che è terzo a -1 dal Tau, vuole consolidare sempre di più il proprio piazzamento playoff (di cui è campione in carica) e come obiettivo stagionale punta a darsi quello di arrivare secondo al termine della regular season: sarebbe il miglior risultato di sempre nella storia verdazzurra (che l’anno scorso, con Brando in panchina, i playoff li vinse ma la stagione regolare l’aveva chiusa da terza della classe). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

