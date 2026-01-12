La Scafatese, attualmente leader nel girone G di Serie D, si distingue per i numeri convincenti e una posizione di vantaggio significativa. Con l’ultimo successo a Nocera, i canarini consolidano il primo posto, mantenendo un margine di +11 punti sul secondo, il Trastevere. Un cammino che testimonia la solidità della squadra e la continuità di prestazioni finora offerte nel corso della stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti Con il blitz a Nocera nell’ultimo turno, sta assumendo i toni della cavalcata trionfale il cammino della Scafatese che è in testa a +11 sul Trastevere nel girone G di Serie G. In estate il collettivo gialloblù era stato costruito senza mezzi termini per il salto di categoria, ma qualche pareggio di troppo nel girone di andata aveva spinto la società ad inizio dicembre al cambio in corsa del tecnico affidando la squadra a mister Ferraro, trainer dal curriculum di grande prestigio. Dal suo approdo in panchina la Scafatese ha cambiato passo con quattro successi e un pareggio, con 11 gol fatti e 3 subiti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie D, Scafatese: numeri impressionanti, canarini a +11 sulla seconda

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Perdono Grosseto e Nissa, Scafatese sempre più in fuga! (11 gennaio 2026) - Risultati Serie D oggi domenica 11 gennaio 2026, classifiche e diretta gol live score dei gironi, il campionato è alla diciannovesima giornata. ilsussidiario.net

La Nocerina perde due a zero nel derby con la Scafatese. Di Convitto e Volpicelli le reti dei canarini, che viaggiano a vele spiegate verso la Serie C. Molossi in caduta libera, clima di assoluta contestazione. #Nocerina #Nocera - facebook.com facebook