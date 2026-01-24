Nella giornata di campionato, il Frosinone conferma la vetta con una vittoria, mentre Venezia e Monza ottengono risultati convincenti. Il Bari si impone a Cesena, e Kvernadze guida la Reggiana alla sconfitta sotto la pioggia. Stroppa celebra il compleanno con una goleada al Mantova, mantenendo la distanza dalla capolista. Un weekend ricco di emozioni che definisce la classifica e il rendimento delle squadre.

Il Frosinone capolista non sbaglia. Sotto il diluvio dello Stirpe, la squadra di Alvini supera la Reggiana grazie a un gol di Kvernadze. I gialloblù conquistano il tredicesimo risultato utile consecutivo e difendono il primo posto con 45 punti. Dietro continua a correre il Venezia. Mister Stroppa festeggia nel migliore dei modi il suo 58esimo compleanno: netto 5-2 contro il Mantova. È il sesto successo di fila per Adorante e compagni, che restano a -1 dalla vetta. Vince pure il Monza, terzo in classifica a quota 41, contro il Pescara: doppietta di Hernani e sigillo di Azzi. È la prima vittoria nel 2026 per i biancorossi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La manita del Venezia, il tris del Monza, ma il Frosinone vince e resta primo. Squillo Bari a Cesena

