Il Frosinone centra un tris contro l’Avellino e si prende il secondo posto in classifica. La vittoria permette alla squadra di Alvini di scavalcare il Monza, che pareggia a Bolzano, e di avvicinarsi alla vetta a un punto di distanza. L’Empoli perde in casa contro il suo avversario e ora rischia di scendere ulteriormente in classifica.

Sullo spreco del Venezia (sconfitto a sorpresa dal Modena) pasteggia di gusto il Frosinone: i giallazzurri passano 3-1 ad Avellino e salgono a 49 punti, -1 dalla capolista. La classifica diventa un thriller: il Monza non va oltre lo 0-0 a Bolzano e si ferma a quota 48, incassando appunto il sorpasso dei frusinati, bravi a ipotecare la pratica Avellino già nel primo tempo. A far esultare Alvini sono prima Kvernadze (comoda stoccata sul servizio di Oyono) e poi i tap-in di Calò e Cichella. Inutile nel finale il colpo di testa di Enrici. Il Monza invece non produce acuti: anzi, è il Sudtirol padrone di casa a sfiorare il jackpot col tap-in pasticciato di Pecorino all'81'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Frosinone, tris ad Avellino e Monza scavalcato: è secondo. L'Empoli va ko in casa e ora rischia

Il Palermo centra una vittoria fondamentale contro l’Empoli, vincendo 3-2 sotto la pioggia al Renzo Barbera.

