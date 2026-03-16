Volley Serie A2 Emma Villas Codyeco disattenta e poco convinta Quarto stop di fila niente da fare contro Lagonegro

Da sport.quotidiano.net 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di Serie A2 di volley, l'Emma Villas Codyeco ha subito la quarta sconfitta consecutiva contro Lagonegro, chiudendo con i parziali di 16-25, 23-25 e 17-25. La squadra ha mostrato poca convinzione e attenzione durante l'incontro, senza riuscire a reagire ai colpi avversari. In campo, i giocatori hanno tentato di reagire, ma senza trovare la chiave per riaprire il match.

EMMA VILLAS 0 LAGONEGRO 3 (16-25; 23-25; 17-25) EMMA VILLAS CODYECO: Piccinelli (L), Rocca 12, Mastrangelo 1, Porro 3, Hoff, Matteini, Bragatto 6, Bini (L), Nelli, Randazzo 8, Ceban 6, Zonca 7, Baldini, Benavidez 2. All. Pagliai LAGONEGRO: Fortunato (L), Arasomwan 3, Esposito, Raffaelli 18, Pegoraro 3, Cantagalli 17, Sperotto 1, Andonovic 11, Mastracci, De Angelis (L), Sanchi. All. Kantor S. CROCE SULL’ARNO – Bruttissima sconfitta per la Emma Villas Codeyco che cade anche contro Lagonegro collezionando il quarto stop di fila e complicando ulteriormente una classifica in questo momento delicatissima. Doveva essere la gara del riscatto dopo i timidi segnali di miglioramento visti a Ravenna invece i biancorossoblu (con capitan Nelli in panchina tutta la gara ufficialmente per un problema fisico) affondando sotto i colpi dei lucani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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