Volley Serie A2 Emma Villas Codyeco disattenta e poco convinta Quarto stop di fila niente da fare contro Lagonegro

Nel match di Serie A2 di volley, l'Emma Villas Codyeco ha subito la quarta sconfitta consecutiva contro Lagonegro, chiudendo con i parziali di 16-25, 23-25 e 17-25. La squadra ha mostrato poca convinzione e attenzione durante l'incontro, senza riuscire a reagire ai colpi avversari. In campo, i giocatori hanno tentato di reagire, ma senza trovare la chiave per riaprire il match.

EMMA VILLAS 0 LAGONEGRO 3 (16-25; 23-25; 17-25) EMMA VILLAS CODYECO: Piccinelli (L), Rocca 12, Mastrangelo 1, Porro 3, Hoff, Matteini, Bragatto 6, Bini (L), Nelli, Randazzo 8, Ceban 6, Zonca 7, Baldini, Benavidez 2. All. Pagliai LAGONEGRO: Fortunato (L), Arasomwan 3, Esposito, Raffaelli 18, Pegoraro 3, Cantagalli 17, Sperotto 1, Andonovic 11, Mastracci, De Angelis (L), Sanchi. All. Kantor S. CROCE SULL’ARNO – Bruttissima sconfitta per la Emma Villas Codeyco che cade anche contro Lagonegro collezionando il quarto stop di fila e complicando ulteriormente una classifica in questo momento delicatissima. Doveva essere la gara del riscatto dopo i timidi segnali di miglioramento visti a Ravenna invece i biancorossoblu (con capitan Nelli in panchina tutta la gara ufficialmente per un problema fisico) affondando sotto i colpi dei lucani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Serie A2. Emma Villas Codyeco disattenta e poco convinta. Quarto stop di fila, niente da fare contro Lagonegro Articoli correlati Volley serie A2. Emma Villas Codyeco Lupi Siena, Piccinelli: "Dobbiamo fare punti»Emma Villas Codyeco continua la preparazione in vista della ripresa del campionato, fermo nello scorso fine settimana per la finale di Coppa Italia... Leggi anche: Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas Codyeco aspetta la visita di Lagonegro. Pagliai: "Stringiamo i denti e puntiamo sul fattore campo» Contenuti e approfondimenti su Volley Serie Temi più discussi: Emma Villas Codyeco Lupi Siena, contro Lagonegro servirà fare punti; Consar Ravenna - Emma Villas Codyeco Lupi Siena Serie A2 Credem Banca; Volley Serie A2. Emma Villas a caccia del riscatto per evitare i playoff; Emma Villas Codyeco Lupi Siena, domenica in casa arriva Lagonegro. Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas Codyeco aspetta la visita di Lagonegro. Pagliai: Stringiamo i denti e puntiamo sul fattore campo»Dopo la gara di oggi contro Lagonegro altre due sulla carta proibitive: il 22 a Brescia, il 29 al PalaEstra (per il momento, a meno di una variazione di impianto) contro Aversa. Tre partite in cui ... sport.quotidiano.net Volley serie A2. Emma Villas a caccia del riscatto per evitare i playoffMastica amaro la Emma Villas Codyeco dopo il ko subito in rimonta dalla Prisma Taranto in uno scontro diretto molto importante in chiave playoff. I biancorossoblù hanno gettato alle ortiche un doppio ... lanazione.it GRANDE CUORE GREEN VOLLEY: LA SERIE A RESTA A GALATONE Ci sono serate che non si spiegano, si vivono e basta. Stasera il Palazzetto non è stato solo un campo da gioco: è stato il battito accelerato di un’intera città. Abbiamo vinto. La Green Voll - facebook.com facebook