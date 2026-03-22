Serie A1 semifinale playoff | Conegliano schiaccia Novara in gara-2

Nella semifinale dei playoff di Serie A1, Conegliano ha battuto Novara in trasferta con un risultato di 3-0, portandosi sul 2-0 nella serie. La partita si è svolta in Piemonte, dove l'Imoco ha dominato l'incontro. La prossima sfida tra le due squadre è prevista per martedì alle 20.30, quando l'Imoco giocherà in casa.

La Prosecco Doc Antonio Carraro Conegliano mette le mani sull’ennesima finale Scudetto, espugnando il Pala Igor di Novara 0-3 dopo una gara 2 di semifinale dominata dall’inizio alla fine. Le pantere sono ora avanti 2-0 nella serie: per accedere all’atto conclusivo manca una vittoria. Gara a senso unico, con le venete che giocano nella loro miglior versione e le padrone di casa che arrancano in ogni fondamentale. Ora le piemontesi sono spalle al muro: martedì dovranno espugnare il Palaverde per sperare di tornare a giocare gara 4 nel prossimo fine settimana. Dopo 20 giorni e 4 partite tra campionato e Champions, torna da titolare Gabi (Mvp alla fine con 16 punti), con Sillah che si accomoda in panchina per Santarelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Serie A1, semifinale playoff: Conegliano schiaccia Novara in gara-2 Articoli correlati Gara 2 playoff: Conegliano e Milano vogliono il 2-0 in semifinale, Novara e Scandicci inseguonoLe semifinali dei play-off scudetto di Serie A1 femminile propongono un passaggio già determinante con gara 2, in una serie al meglio delle cinque... Novara-Conegliano oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-2 semifinale, canale, streamingGara2 tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc Imoco Conegliano si presenta come uno snodo già decisivo nella serie di semifinale playoff, dopo una... Una raccolta di contenuti su Serie A1 semifinale playoff Conegliano... Temi più discussi: Playoff Serie A1 Tigotà – Si infiamma la sfida tricolore: cominciano le Semifinali Scudetto; Pallavolo: Serie A1 Tigotà 2025-2026 - Playoff, Semifinale: Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara (gara 1); Volley femminile, partono le semifinali scudetto: Scandicci-Milano e Conegliano-Novara accendono i playoff; Playoff Serie A1 Tigotà – Milano espugna il Pala BigMat: 0-3 a Scandicci in Gara 1. Serie A1, semifinale playoff: Conegliano schiaccia Novara in gara-2Dopo 20 giorni e 4 partite tra campionato e Champions, torna da titolare Gabi (Mvp alla fine con 16 punti), con Sillah che si accomoda in panchina per Santarelli. Bernardi lancia titolare Herbots per ... gazzetta.it Novara-Conegliano, Gara 2 semifinale A1 femminile: diretta TV e streamingQuesta semifinale tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc Imoco Conegliano si inserisce nel quadro dei playoff scudetto della Serie A1 femminile 2025-2026. Gara 2, che si disputerà al Pala Igor di N ... it.blastingnews.com SERIE A | Il Milan batte il Torino 3-2 e si riprende il secondo posto. Nel primo tempo rete di Pavlovic e pareggio di Simeone. Nel secondo tempo a segno Rabiot e Fofana in meno di due minuti. Poi rigore di Vlasic #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/cal facebook 2° set - Gara 2 - Semifinale Playoff Serie A1 LVF Tigotà Igor Gorgonzola Novara 0 . 2 (12-25 | 21-25 | 00-00) #ImocoVolley #Gameday #proseccodoc #AntonioCarraro : Novara x.com