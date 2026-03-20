Nella seconda partita delle semifinali dei playoff scudetto di Serie A1 femminile, Conegliano e Milano cercano di ottenere il secondo successo consecutivo, mentre Novara e Scandicci sono impegnate a recuperare la sconfitta precedente. La serie, al meglio delle cinque, si sta facendo decisiva per stabilire quale squadra avanzerebbe verso la finalissima. La gara si svolge in un momento cruciale della competizione.

Le semifinali dei play-off scudetto di Serie A1 femminile propongono un passaggio già determinante con gara 2, in una serie al meglio delle cinque partite che può orientare in maniera significativa la corsa al titolo. Dopo i primi confronti, Conegliano e Milano conducono 1-0 rispettivamente su Novara e Scandicci, ma le gare in programma nel weekend si annunciano tutt’altro che scontate. Al Pala Igor di Novara va in scena una sfida dal peso specifico altissimo, con la Igor Gorgonzola chiamata a reagire dopo la sconfitta al tie-break in gara 1 contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Il confronto del Palaverde ha confermato il valore delle due squadre: equilibrio, ritmo alto e continui cambi di inerzia hanno caratterizzato una partita decisa solo nei dettagli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gara 2 playoff: Conegliano e Milano vogliono il 2-0 in semifinale, Novara e Scandicci inseguono

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