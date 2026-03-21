Novara-Conegliano oggi in tv A1 volley femminile 2026 | orario gara-2 semifinale canale streaming

Oggi, in diretta televisiva, si disputa Gara 2 della semifinale di playoff tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc Imoco Conegliano, valida per la Serie A1 femminile 2026. La partita, che segue una prima gara molto combattuta, rappresenta un momento cruciale per la serie, con orario e canale di trasmissione già confermati e la possibilità di seguire l'incontro anche in streaming.

Gara2 tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc Imoco Conegliano si presenta come uno snodo già decisivo nella serie di semifinale playoff, dopo una gara1 combattutissima che ha confermato, ancora una volta, il divario sottile ma reale tra le due squadre. Il successo al tie-break di Conegliano ha ribadito la capacità delle campionesse d’Italia di gestire i momenti chiave, ma ha anche mostrato una Novara pienamente dentro la serie e pronta a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico del Pala Igor. I numeri della prima sfida raccontano una partita di grande equilibrio: Conegliano ha fatto la differenza soprattutto nei momenti di break, con una maggiore incisività nei frangenti decisivi, mentre Novara ha saputo reggere bene il cambio palla, dimostrando di poter mettere in difficoltà il sistema difensivo delle venete. 🔗 Leggi su Oasport.it

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