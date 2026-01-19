Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Malen-Dybala tre punti anche per la Roma Il Milan supera di misura il Lecce

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla Serie A 202526: risultati in tempo reale delle partite, con focus su Milan, Roma e le altre squadre. Segui l’andamento del campionato italiano e le performance delle squadre, inclusa l’Inter di Cristian Chivu. Una panoramica chiara e aggiornata per restare informati sugli sviluppi del massimo campionato di calcio italiano.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Pareggio tra Genoa e Parma, la Fiorentina stende il Bologna. Malen-Dybala, tre punti anche per la Roma

il pareggio tra Genoa e Parma, la vittoria della Fiorentina sul Bologna e i risultati di Roma e Inter.

LIVE Torino-Roma 0-0 Serie A 2025/2026: Malen ci prova subito - Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it