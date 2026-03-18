Sarai il nuovo giudice del Serale di Amici 25 | Maria De Filippi incorona Gigi D’Alessio durante il concerto a Roma – IL VIDEO

Ieri sera, durante il concerto di Gigi D’Alessio al Palazzo dello Sport di Roma, Maria De Filippi è apparsa a sorpresa sul palco. La conduttrice ha annunciato che D’Alessio sarà il nuovo giudice del Serale di Amici 25, lasciando il pubblico e il cantante sbalorditi. L’evento si è ripetuto anche questa sera, con la stessa sorpresa e l’annuncio ufficiale.

Maria De Filippi si è presentata ieri sera 17 marzo, a sorpresa, alla prima data romana del tour di Gigi D’Alessio (si replica stasera mercoledì 18 marzo) al Palazzo dello Sport. La conduttrice ha portato in dono la maglia dorata del Serale di “Amici Di Maria De Filippi”, al via da sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5, per annunciare la new entry nello show. Emozionato Gigi D’Alessio ha abbracciato De Filippi, tra applausi fragorosi del suo pubblico. Oltre al cantante partenopeo in giuria ci saranno Alessandro Cattelan, come è emerso dal video condiviso sui social del talent show, fa parte della nuova giuria. Ancora ignoti gli altri due nomi, ma Elena D’Amario sembra confermata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sarai il nuovo giudice del Serale di Amici 25”: Maria De Filippi “incorona” Gigi D’Alessio durante il concerto a Roma – IL VIDEO Articoli correlati Amici Serale, Gigi D’Alessio giudice ufficiale: il gesto di Maria De FilippiAmici Serale torna al centro dell’attenzione con un episodio inaspettato che coinvolge Maria De Filippi e uno dei volti più noti della musica... De Filippi irrompe al concerto: D’Alessio giudice di AmiciIl 17 marzo 2026, alle ore 23:42, Maria De Filippi ha fatto irruzione sul palco del Palazzo dello Sport di Roma durante un concerto di Gigi D’Alessio. Una raccolta di contenuti su Sarai il nuovo giudice del Serale di... Temi più discussi: Sarai un giudice del Serale di Amici. Maria De Filippi a sorpresa al concerto di Gigi D'Alessio a Roma; Serale Amici 25, i 17 concorrenti ammessi e l’incognita sui nuovi giudici: chi potrebbero essere; Amici 2026 svelati i giudici del Serale della 25esima edizione in partenza sabato 21 marzo; I giudici del Serale di Amici 25 sono 4, la novità di questa edizione: gli indizi ufficiali sui nomi. Amici 25, Gigi D’Alessio giudice del serale: lo annuncia direttamente Maria De Filippi ospite al concerto del cantanteAmici 25, Gigi D'Alessio giudice del serale: lo annuncia direttamente Maria De Filippi ospite al concerto del cantante. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione. isaechia.it Amici 25, svelati i giudici del serale: Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano MalgioglioDopo settimane di indiscrezioni e indizi social, arriva la conferma: ecco i quattro giudici della fase finale del talent di Maria De Filippi ... quotidiano.net Ufficiale, il primo giudice di Amici - Il Serale, sarà Alessandro Cattelan #alessandrocattelan #amici #AmicidiMariaDeFilippi - facebook.com facebook Vi diamo quattro nuovi indizi! Chi sono i giudici del Serale di #Amici25 x.com