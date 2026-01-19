Rapinavano loro coetanei nelle stazioni e sui treni | in manette sei giovanissimi

Il 12 gennaio, le forze dell’ordine hanno arrestato sei giovani accusati di aver rapinato coetanei nelle stazioni e sui treni. L’operazione, condotta dai carabinieri di Chiavenna, Sondrio e Pesaro, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano, su richiesta della Procura. L’indagine ha svelato un comportamento violento e reiterato, evidenziando l’intervento delle autorità per

Il 12 gennaio, i carabinieri delle Compagnie di Chiavenna e di Sondrio, coadiuvati in fase esecutiva da quelli della Compagnia di Pesaro, hanno dato esecuzione a un'Ordinanze di Custodia Cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano su proposta della locale Procura della Repubblica, a.

La stazione di Ferrara, un tempo al centro di attività criminali, oggi appare come un luogo sospeso, tra bivacchi e abbandono. Nonostante gli sforzi, le problematiche di sicurezza sui treni e nelle aree ferroviarie persistono, evidenziando le criticità di un sistema che necessita di interventi mirati per garantire maggiore tutela ai viaggiatori e alle infrastrutture.

