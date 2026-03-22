Referendum | si vota oggi e domani Oltre 51 milioni di italiani chiamati alle urne Le strategie dei partiti per il dopo

Oggi e domani si svolge il referendum sulla Giustizia, con oltre 51 milioni di italiani chiamati alle urne. Le votazioni sono iniziate questa mattina alle 7 e si concluderanno questa sera alle 23, riprendendo poi domani dalle 7 alle 15. Le operazioni di voto avvengono in tutta Italia, con seggi aperti nelle diverse regioni per due giorni consecutivi.

Vai, si vota per il referendum sulla Giustizia. Seggi aperti oggi, 22 marzo 2026, dalle 7 alle 23. E domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15. Al di là del risultato, la chiusura delle urne per il referendum catapulterà la politica dalla campagna sulla giustizia a quella dell'anno prossimo per le elezioni, quando la posta in gioco sarà il governo. Giorgia Meloni non lascerà Palazzo Chigi in caso di stop alla riforma: la premier non ha legato le sorti del governo al voto di questi giorni. E anche le opposizioni non le hanno chiesto di dimettersi se prevarranno i "No" L'articolo Referendum: si vota oggi e domani. Oltre 51 milioni di italiani chiamati alle urne. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Al referendum sulla giustizia gli italiani sapranno cosa fare.

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