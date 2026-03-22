Referendum | seggi aperti 51 milioni di italiani votano la riforma della giustizia

Oggi in tutta Italia sono aperti i seggi per il referendum sulla riforma della giustizia. Circa 51 milioni di italiani sono chiamati a votare dalle 7 del mattino alle 23 di sera. Le urne sono state allestite in migliaia di seggi distribuiti in tutto il paese, pronti ad accogliere chi intende esprimere la propria opinione sulla questione.

AGI - Urne aperte in tutta Italia per il referebdumn sulla Giustizia. Oggi dalle ore 7 alle 23 e domani 23 marzo, dalle ore 7 alle 15, 51 milioni di italiani sono chiamati alle urne per confermare o meno la riforma della giustizia che introduce, tra l'altro, la separazione delle carriere dei magistrati. Si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Gli elettori con disabilità che non possono esercitare autonomamente il voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia iscritta nelle liste elettorali di qualsiasi comune. 🔗 Leggi su Agi.it

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