Secessione secessione | il grido all' arrivo di Meloni e Salvini

Poco prima di mezzogiorno, la presidente del Consiglio è arrivata a Pontida, dove è stata accolta sul sagrato da Giancarlo Giorgetti e da un gruppo di persone che ha applaudito e urlato “Vai Giorgia”. Insieme a lei, anche il leader della Lega, Matteo Salvini, era presente all’evento. La manifestazione ha visto i cori di “Secessione, secessione...” che si sono susseguiti durante la giornata.

Poco prima di mezzogiorno è arrivata a Pontida anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier è stata accolta sul sagrato da Giancarlo Giorgetti ed è stata salutata da diversi applausi e qualche "Vai Giorgia". Ma mentre entrava si sono fatti sentire anche i "nostalgici", con il coro "Secessione" e "Padania Libera", chissà se rivolto però al vice premier Matteo Salvini che in quel momento si affacciava sulla soglia della scalinata. "Padania libera" è stato scandito anche all'ingresso del presidente del Senato Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Secessione, secessione...": il grido all'arrivo di Meloni e Salvini Articoli correlati Leggi anche: L’addio a Bossi: Fischi a Salvini “traditore”. Monti “Venduto”. L’urlo: “Secessione” Morto Umberto Bossi: il Senatur che sognava la secessioneRipercorriamo la storia di Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord che fece parte di 3 governi guidati da Silvio Berlusconi. Una raccolta di contenuti su Secessione secessione il grido... Discussioni sull' argomento Umberto Bossi e la rivoluzione della Lega (senza secessione); Bossi, l'ultimo rivoluzionario (in canottiera): dall'idea della secessione a ministro per le Riforme. Meloni arrivata a Pontida e i militanti gridano 'secessione'(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Secessione, secessione, è il grido che hanno scandito i militanti della Lega sulla piazza dell'abbazia di San Giacomo a Pontida all'arrivo della premier Giorgia Meloni ai f ... msn.com Ai funerali di Bossi il coro secessione e Salvini contestatoPONTIDA Cori che inneggiano alla secessione, applausi e il suono delle cornamuse ha accompagnato l’uscita dalla chiesa del feretro di Umberto Bossi. Centinaia i militanti che hanno intonato cori come ... corrieredellacalabria.it Anche la premier Giorgia Meloni ha partecipato al funerale di Umberto Bossi a Pontida. Al suo arrivo i militanti hanno sventolato le bandiere della Lega al grido di "libertà e secessione" facebook Il leader della Lega Matteo Salvini è stato brevemente contestato al suo arrivo a Pontida per i funerali di Umberto Bossi. "Togli la camicia verde, vergogna," gli hanno urlato. Applausi per Giorgia Meloni, poi un gruppo urla "secessione, secessione." x.com