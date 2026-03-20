È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e protagonista di tre governi guidati da Silvio Berlusconi. Bossi è stato una figura centrale nel panorama politico italiano, noto per aver promosso il progetto di autonomia del Nord e aver guidato il movimento leghista per diversi decenni. La sua carriera politica ha lasciato un’impronta significativa nella storia recente del Paese.

Ripercorriamo la storia di Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord che fece parte di 3 governi guidati da Silvio Berlusconi. Umberto Bossi è morto ieri, 19 marzo, all’età di 84 anni. Negli anni 80 fondò la Lega lombarda, movimento che sognava la secessione della Lombardia dal resto d’Italia, riuscendo ad entrare in Senato nel 1987, guadagnandosi l’appellativo de “Il Senatùr”, che lo accompagnerà per tutta la vita. Suo mentore è il Professor Miglio, il quale teorizzò una Italia divisa in 3 macroaree: Nord, Centro e Sud. Tuttavia, sarà proprio il suo partito a provocare la crisi del Governo Berlusconi I, che durerà così solo 9 mesi. Bossi romperà momentaneamente con gli alleati di centro-destra, con il Cavaliere e Gianfranco Fini che avranno parole dure nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Morto Umberto Bossi: il Senatur che sognava la secessione

Articoli correlati

Leggi anche: È morto Umberto Bossi, addio al senatur che aveva fondato la Lega Nord

Leggi anche: Addio a Umberto Bossi: morto il Senatùr “a metà tra Lenin e Tex Willer” che inventò la Lega e trasformò l’Italia

Bossi, morto l''inventore' della Padania che sognava il federalismo

Contenuti utili per approfondire Morto Umberto Bossi

Temi più discussi: È morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega aveva 84 anni; Morto Umberto Bossi, fondatore della Lega. Mattarella: l’Italia perde un sincero democratico; È morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega: aveva 84 anni; È morto Umberto Bossi.

Come è morto Umberto Bossi: i toscani, l’ictus e la lunga malattia vissuta sempre come un leoneFumatore incallito, il Senatùr non si era mai risparmiato fino all’emiparesi del 2004 che lo costrinse a dimettersi da ministro ... ilgiorno.it

È morto Umberto Bossi, il Senatùr che cambiò l’ItaliaIl fondatore della Lega è morto a 84 anni a Varese. Nato nel 1941, la scoperta della politica sul finire degli anni Settanta e l’inizio dell’avventura federalista a inizio degli Ottanta. L’exploit dop ... editorialedomani.it

È morto Umberto Bossi, l’uomo che ha dato vita alla Lega Nord. Ha inventato un linguaggio e con Berlusconi ha cambiato la politica, dando cittadinanza e voce alla maggioranza silenziosa dell’Italia, la destra. - facebook.com facebook

È morto Umberto Bossi, rivoluzionò la politica con il sogno della Padania x.com