L’addio a Bossi | Fischi a Salvini traditore Monti Venduto L’urlo | Secessione

Da ilfoglio.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pontida si svolge un corteo di saluto a Bossi, con Giorgetti incoronato come suo successore. Durante l’evento, sono stati rivolti fischi a Salvini, che è stato chiamato “traditore”, e a Mario Monti, definito “il venduto”. La manifestazione si conclude con un forte urlo di “secessione” pronunciato tra i partecipanti.

Da Pontida. Salutano Bossi, incoronano Giorgetti. A Pontida si saluta il capo, ma si fischia Salvini, “traditore”, Mario Monti che è “il venduto”. È il raduno di un mondo che non esiste più. Pensionati, baffoni, trattori, quote latte. Arrivano Marcello Dell’utri vestito di nero, con il cappottone, il bastone, e Fedele Confalonieri. È un funerale di paese, 400 Posti a sedere in abbazia, la vecchia Seconda repubblica, le penne degli alpini, le cornamuse. Pontida per una domenica si è ingiallita. Portano al collo i fazzolettoni verdi. Calderoli gli occhiali neri. Marco Reguzzoni accoglie gli antichi amici. Torna Flavio Tosi che poteva essere tutto e poi . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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