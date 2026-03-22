L’addio a Bossi | Fischi a Salvini traditore Monti Venduto L’urlo | Secessione

A Pontida si svolge un corteo di saluto a Bossi, con Giorgetti incoronato come suo successore. Durante l’evento, sono stati rivolti fischi a Salvini, che è stato chiamato “traditore”, e a Mario Monti, definito “il venduto”. La manifestazione si conclude con un forte urlo di “secessione” pronunciato tra i partecipanti.

Da Pontida. Salutano Bossi, incoronano Giorgetti. A Pontida si saluta il capo, ma si fischia Salvini, “traditore”, Mario Monti che è “il venduto”. È il raduno di un mondo che non esiste più. Pensionati, baffoni, trattori, quote latte. Arrivano Marcello Dell’utri vestito di nero, con il cappottone, il bastone, e Fedele Confalonieri. È un funerale di paese, 400 Posti a sedere in abbazia, la vecchia Seconda repubblica, le penne degli alpini, le cornamuse. Pontida per una domenica si è ingiallita. Portano al collo i fazzolettoni verdi. Calderoli gli occhiali neri. Marco Reguzzoni accoglie gli antichi amici. Torna Flavio Tosi che poteva essere tutto e poi . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’addio a Bossi: Fischi a Salvini “traditore”. Monti “Venduto”. L’urlo: “Secessione” Articoli correlati Leggi anche: Fischi a Salvini "traditore" e a Monti "venduto" (ma anche a La Russa): scene dal funerale di Bossi a Pontida Leggi anche: Bossi, l’addio a Pontida tra applausi e contestazioni a Salvini Contenuti utili per approfondire L'addio a Bossi Fischi a Salvini... Temi più discussi: L'ultimo addio a Umberto Bossi: il silenzio di Gemonio e quel messaggio finale prima di morire; L’addio a Bossi riaccende nella Lega il dibattito sulla sua eredità; L’addio a Umberto Bossi. Fra i fedelissimi Gianna Gancia: Al funerale sfileranno tanti traditori; Addio a Bossi, il padre della Lega. Addio a Umberto Bossi, funerali blindati ma sobri a Pontida: fuori anche i giornalisti, ecco chi ci saràIl monastero di San Giacomo può contenere 400 persone: entreranno solo familiari, ospiti e vecchi amici, per tutti gli altri maxi-schermo in piazza. Tra i presenti la premier Meloni, i vice Tajani ... ilgiorno.it Addio a Umberto Bossi, il cordoglio della politica, Sergio Mattarella: «Un leader politico appassionato e un sincero democratico»Dal Presidente della Repubblica alla Lega, passando per la premier Giorgia Meloni, fino ad arrivare agli avversari storici, la politica italiana saluta Umberto Bossi ... vanityfair.it Giorgia Meloni è arrivata a Pontida per i funerali di Bossi e i militanti gridano "secessione, secessione" facebook A Pontida già centinaia di militanti della Lega per l'ultimo saluto a Umberto Bossi. Fazzoletti verdi e sole delle Alpi colorano il paese della bergamasca LA DIRETTA #ANSA x.com