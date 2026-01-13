Atletico Seccardini non dispera per il pari | Ottavo risultato utile
L'Atletico Ascoli mantiene un ottavo risultato utile consecutivo, dopo aver raccolto un punto contro il Notaresco. Dopo tre vittorie consecutive, tra cui trasferte impegnative a Teramo e L’Aquila, la squadra di Seccardini si consola con un pareggio privo di reti. Un rendimento stabile che testimonia la continuità e la solidità del team in questa fase della stagione.
Dopo tre vittorie consecutive di cui due nelle difficili trasferte a Teramo e L’Aquila, l’ Atletico Ascoli si è dovuto accontentare di pareggiare senza reti la sfida contro il Notaresco di mister Roberto Vagnoni. Abruzzesi che rimangono così un punto avanti in classifica rispetto ai bianconeri, al quinto posto, l’ultimo utile per disputare i playoff. "Ci abbiamo provato fino alla fine – ha dichiarato l’allenatore dell’Atletico Ascoli, Simone Seccardini – ma non è stato facile perché di fronte avevamo una squadra organizzata e ben messa in campo, convinta delle proprie qualità e dell’identità che ha. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Per la Pianese a Carpi un pari che vale il settimo risultato utile consecutivo
Leggi anche: Pianese, è un buon pari con la Juventus Next Gen. Quarto risultato utile di fila
Atletico, Seccardini non dispera per il pari: Ottavo risultato utile.
Atletico, Seccardini non dispera per il pari: "Ottavo risultato utile" - Dopo tre vittorie consecutive di cui due nelle difficili trasferte a Teramo e L’Aquila, l’Atletico Ascoli si è dovuto ... msn.com
Buon pari Atletico Ascoli, terzo risultato utile - Terzo risultato utile consecutivo per l’Atletico Ascoli che allo stadio “Lancellotta” pareggia per 0- ilrestodelcarlino.it
L'Atletico Ascoli ne rifila cinque alla Maceratese in Coppa: inizio roboante per la truppa di Seccardini - ASCOLI – E’ dell’Atletico Ascoli il passaggio di turno in Coppa Italia. corriereadriatico.it
Atletico Ascoli-Notaresco, Seccardini: “Mi aspetto una partita molto difficile” - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.