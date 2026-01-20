L’Atletico Ascoli ha subito una sconfitta nel big-match contro l’Ancona, che ha interrotto una serie di otto risultati utili consecutivi. La squadra sperava di continuare il suo buon momento, ma ha incontrato alcune difficoltà, tra cui le decisioni arbitrali, come evidenziato da Seccardini. La partita ha ulteriormente modificato le posizioni in classifica, consolidando l’Ancona come una delle candidate principali alla promozione.

Sconfitta amara per l’ Atletico Ascoli nel big-match contro l’ Ancona. Dopo gli exploit a Teramo e L’Aquila, la compagine del patron Graziano Giordani sperava nel tris in trasferta e invece, dopo otto risultati utili consecutivi, è arrivato il ko contro quella che ora è la seconda forza del campionato appaiata proprio al Teramo bloccato sul pareggio nel derby con il Giulianova. Una sconfitta che ora mette però a repentaglio anche il sesto posto visto che la formazione ascolana è stata agganciata dalla Vigor Senigallia che è andata a vincere per 2-1 a Sora. Invariato invece il distacco di un solo punto dal Notaresco, quinto in classifica, sorprendentemente battuto in casa dall’UniPomezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Atletico ko, Seccardini: "La conduzione arbitrale ci ha condizionato"

