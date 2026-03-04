In che modo ha lavorato su sé stessa? «Mi sono sempre messa in discussione, anche quando avevo vent'anni. Durante le prime interviste ricordo che tutti dicevano che sembravo un'adulta e questo mi ha portata a cercare sempre di capire chi fossi davvero». C'entra essere diventata madre molto giovane, a 23 anni, con il fatto di essere stata un'adulta precoce? «Sicuramente sì. Se sbagli con te stesso è un conto, ma quando ti trovi ad avere una vita da accudire cambia tutto perché senti una responsabilità diversa, che ti fa crescere. È inevitabile: che uno lo voglia o meno, così accade». Col senno di poi, pensa di aver rinunciato alla spensieratezza dei 20 anni? «In qualche modo sì, perché a 20 anni puoi anche permetterti di essere irresponsabile mentre io dovevo per forza avere la testa sulle spalle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elenoire Casalegno: «Diventare madre a 23 anni mi ha fatto crescere in fretta. I miei ex fidanzati? Non rinnego nulla, ma non voglio vivere nel passato»

“Vivo, ormai da anni, con la sensazione che possa accadermi qualcosa. Ma siccome non voglio paralizzarmi uso la tecnica del trapezista. I miei figli? Mi chiedono di mollare, ma non posso”: parla Sigfrido Ranucci“Io vivo, ormai da anni, con la sensazione che possa accadermi qualcosa da un momento all’altro.

Hojlund: «Napoli mi ha conquistato. Voglio diventare ancora più forte»"> CASTEL VOLTURNO – Il talento di Rasmus Hojlund non è più una scommessa intrigante.