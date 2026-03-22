Durante la partita, il primo a toccare il pallone durante il rigore è stato Vlahovic, seguito da Yildiz. Successivamente, Spalletti ha dato il via libera all'esecuzione. L'episodio si è svolto in modo diretto e senza altre interferenze visibili in campo, e tutte le fasi sono state documentate durante la partita.

Rigore Locatelli, il primo a prendere la palla in mano è stato Vlahovic. Poi Yildiz. Infine è arrivato Locatelli dopo aver parlato con Spalletti. Il calcio è fatto di corsi e ricorsi storici, di eroi che in un istante possono trasformarsi in protagonisti di un dramma sportivo. Un rigore aveva dato la Champions League alla Juventus nella passata stagione e uno chissà se potrebbe togliere la qualificazione ai bianconeri per la prossima stagione. Al centro di questa parabola c’è Manuel Locatelli: l’uomo che a Venezia aveva firmato la certezza del quarto posto, oggi si ritrova a fare i conti con un errore che potrebbe rivelarsi pesante. Contro il Sassuolo, il rigore di Locatelli parato ha lasciato sul campo due punti che, nell’economia della corsa Champions, rischiano di pesare come macigni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rigore Locatelli, da Vlahovic a Yildiz passando per il via libera di Spalletti: cosa è successo veramente in campo

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