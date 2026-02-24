Federica Brignone può qualificarsi per le finali di Coppa del Mondo? Le possibilità tra discesa superG e gigante | le gare disponibili

Federica Brignone ottiene risultati sorprendenti a causa di un infortunio grave che l’aveva fermata per mesi. Dopo un recupero difficile, la sciatrice si è ripresa velocemente, conquistando due medaglie d’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026. La sua partecipazione alle finali di Coppa del Mondo dipende dalle sue prestazioni nelle gare di discesa, superG e gigante. Ora, la stagione si decide in queste ultime competizioni.

Federica Brignone è stata una delle protagoniste principali a livello globale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, vincendo contro ogni pronostico due medaglie d’oro a dieci mesi di distanza dal terribile infortunio dei Campionati Italiani in Val di Fassa che l’aveva costretta ad un lungo stop, effettuando solamente un paio di gare di Coppa del Mondo nel mese di gennaio prima della rassegna a cinque cerchi. Il resto è storia, come si suol dire, con i buoni riscontri nei training sull’Olympia delle Tofane, l’incoraggiante decimo posto nella gara di discesa libera e a seguire le imprese in superG ed in gigante. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone pensa alla Coppa del Mondo! “Qualificarsi alle finali sarebbe un’impresa. La Tigre non se n’è mai andata”Federica Brignone ha vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo un grave infortunio che aveva quasi messo fine alla sua carriera.

Federica Brignone salta le ultime gare di Coppa del Mondo? Visita al J-Medical dopo le OlimpiadiFederica Brignone ha deciso di saltare le ultime gare di Coppa del Mondo dopo aver visitato il J-Medical, un passo motivato da alcuni fastidi fisici riscontrati dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

