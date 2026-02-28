Bristol City – Watford 1-2 | Ngakia aumenta le speranze degli ospiti per gli spareggi

Il Watford ha battuto il Bristol City 2-1 grazie a un gol di Jeremy Ngakia, che ha segnato un punto decisivo nel finale. La vittoria permette alla squadra di mantenere vive le possibilità di accedere ai play-off del campionato. La partita si è conclusa con il Watford in vantaggio, mentre il Bristol City ha segnato un gol nel secondo tempo.

Breaking: Lo straordinario gol di Jeremy Ngakia ha regalato una vittoria per 2-1 al Watford sul Bristol City, aumentando le loro speranze di finire nei play-off del campionato. Scott Twine aveva annullato il primo gol di Luca Kjerrumgaard, ma Ngakia ha avuto l'ultima parola quando il Watford ha scavalcato i padroni di casa in classifica, con la prima vittoria in trasferta di Ed Still da quando è entrato in panchina. Sono bastati solo sette minuti a Kjerrumgaard per punire la difesa dei Robins dopo un bel gioco sulla sinistra. Edo Kayembe colpì il danese, che da distanza ravvicinata colpì il tetto della rete. Il rientrante Ross McCrorie costringe poi Egil Selvik a una parata intelligente prima che Saba Goglichidze colpisca il palo con una punizione imbarazzante poco prima della mezz'ora.