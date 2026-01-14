Checco Zalone batte sé stesso negli incassi ma come spettatori siamo ancora lontani Il vero record? È ancora di Avatar | ecco perché

Checco Zalone ha registrato nuovi record di incasso, superando sé stesso, ma il numero di spettatori rimane ancora inferiore rispetto a grandi successi come Avatar. Recentemente, il film Buen Camino ha infatti superato Quo Vado? al box office, dimostrando come il successo economico non sempre corrisponda al coinvolgimento del pubblico. Questa distinzione evidenzia le diverse dinamiche che influenzano il mercato cinematografico italiano.

Checco Zalone batte sé stesso negli incassi, ma come numero spettatori siamo ancora lontani. Nelle scorse or e Buen Camino ha infatti superato al box office Quo Vado?. 66milioni 109mila 747 euro è l’incasso al 14 gennaio 2026 ha così superato plasticamente i 65 milioni 365 mila 676 euro di Quo Vado?. Insomma, Zalone sta puntando dritto all’unico vero record possibile da campione d’Italia: i 68 milioni 675mila 722 euro che Avatar di James Cameron racimolò nel 2009. Chiaro, la cifra sembra a portata di mano, ma è altrettanto vero che oramai il numero di sale del sesto lungometraggio zaloniano è calato a circa 600 (inizialmente, il 25 dicembre, era quasi il doppio) e la situazione favorevole che ha portato Buen Camino celermente in vetta, quella di un quasi ininterrotto rullo di giorni festivi dal 25 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, ora gradualmente comincerà a svanire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

