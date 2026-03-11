Siracusa | 11 milioni Pnrr bloccati le baracche abusive

A Siracusa, un cantiere da 11 milioni di euro finanziato dal PNRR è attualmente fermo a causa di baracche abusive presenti nelle aree verdi di largo Luciano Russo e via Don Luigi Sturzo. La situazione ha provocato lo stop ai lavori, coinvolgendo i complessi popolari nelle zone interessate. Le autorità competenti stanno intervenendo per risolvere il problema e riprendere i lavori.

Il cantiere da 11 milioni di euro a Siracusa si trova bloccato dalla presenza di baracche abusive nelle aree verdi destinate ai complessi popolari di largo Luciano Russo e via Don Luigi Sturzo. L'amministrazione comunale ha confermato che queste strutture verranno rimosse per permettere la conclusione dei lavori di riqualificazione finanziati dal Pnrr. Si tratta di un intervento strutturale su due grandi complessi residenziali: il primo conta 171 appartamenti suddivisi in 7 corpi scala, il secondo ne ospita 138 distribuiti su 4 palazzine. Le opere previste includono cappotto termico, sostituzione infissi e installazione di pannelli fotovoltaici per le utenze comuni.