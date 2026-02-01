Questa mattina il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un video che mostra come alcune scuole innovative possano diventare esempio per il futuro degli istituti in Italia. Nel filmato si vedono le scuole ‘Eugenio Barsantì’ di Massa, ‘Giuseppe Taliercio’ e ‘Pietro Tacca’ di Carrara, tutte recenti costruzioni che puntano a migliorare l’ambiente scolastico. Sono scuole nate con l’obiettivo di essere più moderne e funzionali, e il Ministero le usa come modello per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il video-racconto del Ministero dell’Istruzione e del merito prende come esempio due nuove scuole, la ‘Eugenio Barsantì di Massa e la ‘Giuseppe Taliercio’, e anche il ’Pietro Tacca di Carrara’. Quest’ultimo istituto, con i fondi ’ Scuola 4.0 ’ e ’Nuove competenze e nuovi linguaggi’ ha potuto acquistare macchinari di ultima generazione e avviare corsi per la digitalizzazione della lavorazione del marmo. Il nuovo Istituto professionale ‘Barsantì’ (dove sembra che in realtà la Provincia stia pensando a un ridimensionamento degli edifici, da cinque a tre), grazie ai fondi del Pnrr per la costruzione di nuove scuole, spiega il Ministero dell’Istruzione e del merito in una nota, sarà più ampio e articolato rispetto al precedente edificio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pnrr e il futuro degli istituti. Barsanti, Tacca e Taliercio. Scuole esempio per il Ministero

Il Ministro Valditara evidenzia l'importanza degli istituti professionali nel preservare e valorizzare la cucina italiana, riconosciuta come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

