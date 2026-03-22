Scrubs recensione del revival | l’aquila torna a volare anche con il mal di schiena!

Il revival di Scrubs ha suscitato molte aspettative e alcuni timori tra i fan. La serie, che vede il ritorno dei protagonisti originali, è stata trasmessa di recente e ha ricevuto recensioni positive. La produzione ha mantenuto alcuni elementi iconici, ma ha anche introdotto novità rispetto alle stagioni precedenti. La serie si conclude con un episodio che ha lasciato spazio a molte discussioni tra gli spettatori.

Molte aspettative, ma anche molti timori, circondavano il revival di Scrubs. Che, però, si rivela essere un'operazione riuscita, realizzata col cuore e con la testa. "La nona stagione di Scrubs non esiste". Per tutte le persone che, a partire dal 2 ottobre 2001 (o dal 19 marzo 2003, se dobbiamo considerare la prima messa in onda italiana su MTV), si sono innamorate dell'innovativa sit-com medicale, la massima con cui abbiamo aperto questo articolo è un mantra, qualcosa d'imprescindibile, paragonabile alle prime due regole osservate dai componenti del Fight Club: non parlare mai del Fight Club. E chi vi sta parlando in questo momento fa parte proprio di quella categoria d'individui che, dopo aver guardato Scrubs: Med School, ha pensato che Bill Lawrence e compagni si . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Scrubs, recensione del revival: l’aquila torna a volare (anche con il mal di schiena!) Articoli correlati Leggi anche: Scrubs, il revival arriva anche in Italia: data di uscita e trailer della nuova stagione Scrubs: ecco il trailer ufficiale del revival!È disponibile il trailer della prima stagione del revival di Scrubs, che debutterà il 25 marzo su Disney+ in Italia. Una selezione di notizie su Scrubs recensione del revival l'aquila... Temi più discussi: Scrubs, recensione del revival: l’aquila torna a volare (anche con il mal di schiena!); Scrubs, il revival ha aggiustato uno degli errori più duraturi della serie. Ma pochi l'hanno notato; Scrubs, quanti figli ha J.D. nel revival della serie?; Scrubs, il regista fa chiarezza sul mistero dei figli di JD venuto fuori nel revival. Scrubs (2026), Recensione dell’episodio 3: quante emozioni!Seguiranno spoiler non fondamentali, solo le informazioni relative a quello che è già stato mostrato nei trailer. Ecco, quindi, cosa pensiamo del terzo episodio di Scrubs (2026). In questo episodio, ... hynerd.it Scrubs – il ritorno della serie cult su Disney+Scrubs torna su Disney+ con il revival: trama, cast con Zach Braff e novità della comedy medical cult amata dal pubblico. fashiontimes.it Ok, fare chiarezza era fondamentale. Perchè questo revival di Scrubs (che in Italia arriverà la prossima settimana) ha rischiato di mettere in discussione e di 'cancellare' alcune cose importantissime che abbiamo visto nella serie madre. Come, appunto, il miste facebook Scrubs, Daredevil, One Peace e altri due serie tv da non perdere a marzo ilsole24ore.com/art/scrubs-dar… x.com