Scrubs recensione del revival | l’aquila torna a volare anche con il mal di schiena!

Da movieplayer.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il revival di Scrubs ha suscitato molte aspettative e alcuni timori tra i fan. La serie, che vede il ritorno dei protagonisti originali, è stata trasmessa di recente e ha ricevuto recensioni positive. La produzione ha mantenuto alcuni elementi iconici, ma ha anche introdotto novità rispetto alle stagioni precedenti. La serie si conclude con un episodio che ha lasciato spazio a molte discussioni tra gli spettatori.

Molte aspettative, ma anche molti timori, circondavano il revival di Scrubs. Che, però, si rivela essere un'operazione riuscita, realizzata col cuore e con la testa. "La nona stagione di Scrubs non esiste". Per tutte le persone che, a partire dal 2 ottobre 2001 (o dal 19 marzo 2003, se dobbiamo considerare la prima messa in onda italiana su MTV), si sono innamorate dell'innovativa sit-com medicale, la massima con cui abbiamo aperto questo articolo è un mantra, qualcosa d'imprescindibile, paragonabile alle prime due regole osservate dai componenti del Fight Club: non parlare mai del Fight Club. E chi vi sta parlando in questo momento fa parte proprio di quella categoria d'individui che, dopo aver guardato Scrubs: Med School, ha pensato che Bill Lawrence e compagni si . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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