Scrubs | ecco il trailer ufficiale del revival!

Il trailer della nuova stagione di Scrubs è stato pubblicato e mostra i protagonisti ormai adulti. La serie ritorna con alcuni volti noti e nuove avventure tra ospedali e diagnosi. La prima puntata sarà disponibile su Disney+ dal 25 marzo anche in Italia. I fan possono aspettarsi momenti divertenti e emozionanti, con tante novità all’interno del famoso ospedale. Il pubblico aspetta con ansia il ritorno di questa serie amata.

È disponibile il trailer della prima stagione del revival di Scrubs, che debutterà il 25 marzo su Disney+ in Italia. La serie, che riprende ai giorni nostri, riunisce il cast originale per altre risate e disavventure ricche di emozioni, introducendo al contempo una nuova generazione di specializzandi. J.D. e Turk si ritrovano fianco a fianco per la prima volta dopo tanto tempo: la medicina è cambiata, gli specializzandi sono cambiati, ma la loro amicizia ha resistito alla prova del tempo. Nuovi e vecchi personaggi affrontano la quotidianità al Sacro Cuore, tra divertimento, emozioni e alcune sorprese.🔗 Leggi su Nerdpool.it

Scrubs revival: trailer ufficiale, J.D. e Turk tornano al Sacro Cuore – debutto 25 marzo su Disney+!Disney+ ha mostrato il trailer ufficiale del revival di Scrubs, la popolare serie medica che torna dopo 15 anni.

Scrubs, il revival arriva anche in Italia: data di uscita e trailer della nuova stagioneLa serie Scrubs, che ha riscosso grande successo negli Stati Uniti, torna in Italia con una nuova stagione.

Odissea | Trailer Ufficiale (Universal Pictures) - HD

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.