Scrubs | ecco il trailer ufficiale del revival!
Il trailer della nuova stagione di Scrubs è stato pubblicato e mostra i protagonisti ormai adulti. La serie ritorna con alcuni volti noti e nuove avventure tra ospedali e diagnosi. La prima puntata sarà disponibile su Disney+ dal 25 marzo anche in Italia. I fan possono aspettarsi momenti divertenti e emozionanti, con tante novità all’interno del famoso ospedale. Il pubblico aspetta con ansia il ritorno di questa serie amata.
È disponibile il trailer della prima stagione del revival di Scrubs, che debutterà il 25 marzo su Disney+ in Italia. La serie, che riprende ai giorni nostri, riunisce il cast originale per altre risate e disavventure ricche di emozioni, introducendo al contempo una nuova generazione di specializzandi. J.D. e Turk si ritrovano fianco a fianco per la prima volta dopo tanto tempo: la medicina è cambiata, gli specializzandi sono cambiati, ma la loro amicizia ha resistito alla prova del tempo. Nuovi e vecchi personaggi affrontano la quotidianità al Sacro Cuore, tra divertimento, emozioni e alcune sorprese.🔗 Leggi su Nerdpool.it
Scrubs revival: trailer ufficiale, J.D. e Turk tornano al Sacro Cuore – debutto 25 marzo su Disney+!Disney+ ha mostrato il trailer ufficiale del revival di Scrubs, la popolare serie medica che torna dopo 15 anni.
Scrubs, il revival arriva anche in Italia: data di uscita e trailer della nuova stagioneLa serie Scrubs, che ha riscosso grande successo negli Stati Uniti, torna in Italia con una nuova stagione.
Odissea | Trailer Ufficiale (Universal Pictures) - HD
Argomenti discussi: Scrubs: Il trailer ufficiale del revival è un omaggio alla storia della serie; Il ritorno che nessuno osava sperare: Scrubs riporta insieme i protagonisti, chi appare nel trailer; Scrubs torna e tutto sembra impossibile: JD, Turk ed Elliot più uniti che mai nel trailer ufficiale del revival; Scrubs, JD e Turk sono più uniti che mai nel trailer del revival dell'amatissima sit-com.
Scrubs, finalmente il trailer ufficiale italiano e la data di uscita: quando esce la serie su Disney PlusDi seguito potete vedere il trailer ufficiale del reboot di Scrubs: ... libero.it
Il revival di Scrubs ha una data d'uscita su Disney+! Ecco il trailer ufficiale italianoDisney+ ha svelato finalmente quando debutterà in Italia l'atteso revival della comedy Scrubs e ha diffuso il trailer ufficiale italiano: ecco tutto quello che c'è da sapere. comingsoon.it
Finalmente il mistero della data d'uscita italiana di Scrubs è risolto: il 25 Marzo torneremo ad abbracciare JD, Turk, Cox, Carla ed Elliott! E c'è anche il trailer italiano con scene inedite: a ri-sentire le loro voci ci sono venuti i brividi trovate tutto nel link al primo - facebook.com facebook
Pronti a tornare in corsia con #Scrubs Il revival di una delle comedy più amate di sempre sta per arrivare anche in Italia su #DisneyPlus: ecco quando esce, il trailer e tutto quello che c'è da sapere x.com