Il tuffo della Befana la sfida al gelo che rigenera corpo e mente

Il 6 gennaio, oltre alle tradizionali calze della Befana, molti italiani partecipano al “Cimento Invernale”, una sfida al freddo che coinvolge chi desidera rigenerare corpo e mente. Questa attività, praticata in tutta Italia, rappresenta un’occasione per affrontare le basse temperature con spirito di resistenza e benessere, offrendo un momento di confronto con sé stessi e con la natura durante le festività invernali.

Il 6 gennaio non è solo il giorno delle calze appese al camino, ma per migliaia di persone in tutta Italia è il momento del "Cimento Invernale". Da Sanremo a Venezia, passando per le coste della Toscana e della Puglia, il rito del tuffo collettivo in acque gelide è diventato un appuntamento fisso che unisce coraggio, goliardia e una sorprendente ricerca di benessere psicofisico. Se un tempo era una sfida per pochi temerari, oggi è un fenomeno che coinvolge sempre più giovani, attratti dai benefici scientificamente provati della terapia del freddo. Immergersi in acqua a temperature che oscillano tra gli 8°C e i 12°C non è solo un gesto di coraggio, ma scatena una reazione biologica immediata.

