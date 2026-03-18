Hvítserkur è una formazione rocciosa situata nel nord dell’Islanda, nota per la sua forma simile a un troll di pietra. Questa scogliera si erge lungo la costa, sfidando le acque del mare artico da circa 12 milioni di anni. Durante le ore dell’alba, il sole illumina la sua sagoma, creando un paesaggio che unisce il fascino naturale a un’immagine quasi mitica.

C’è un momento, nell’alba artica del nord dell’Islanda, in cui il confine tra roccia e mito si dissolve completamente. La luce radente del sole polare sfiora la superficie scura di un faraglione che sorge dal mare della baia di Húnaflói, e per un attimo — solo per un attimo — sembra davvero di vedere una creatura viva, piegata sull’acqua in un gesto antico e silenzioso. È Hvítserkur: quindici metri di basalto vulcanico, una storia geologica di oltre dodici milioni di anni, e un posto dove la Terra parla ancora in modo comprensibile agli esseri umani. Hvítserkur: quando la roccia prende vita nel nord dell’Islanda. Dalla strada statale n. 711 che percorre la penisola di Vatnsnes, nel nordovest dell’Islanda, la sagoma di Hvítserkur appare all’improvviso oltre le colline spoglie, come un punteruolo piantato nel mare. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Hvítserkur, il troll di pietra che sfida il mare artico dell’Islanda da 12 milioni di anni

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