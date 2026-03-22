Scordia arrestato giovane spacciatore dalla Polizia

A Scordia, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane sospettato di spaccio di droga. Gli agenti hanno intensificato i controlli nel Calatino, portando a questo intervento nel quadro delle operazioni di prevenzione e repressione delle attività illegali. Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio con servizi mirati, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di illegalità nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intensificati i controlli nel Calatino. Prosegue senza sosta l’azione della Polizia di Stato nel contrasto a tutte le forme di illegalità, con particolare attenzione al comprensorio del Calatino, grazie ai servizi di prevenzione e controllo disposti dal Questore di Catania. L’arresto a Scordia. Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Caltagirone, supportati dal Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, hanno concluso un’attività di osservazione che ha portato all’ arresto di un giovane di nazionalità gambiana. Il ragazzo è gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, come previsto dall’art. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Scordia, arrestato giovane spacciatore dalla Polizia Articoli correlati Accompagnato dalla polizia in aeroporto ed espulso lo spacciatore arrestatoIl cittadino albanese arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti nella giornata del 9 febbraio 2026, è stato espulso, a seguito di udienza di... Trovato in possesso di ovuli contenenti cocaina ed eroina: altro spacciatore arrestato dalla PoliziaArezzo, 14 marzo 2026 – Trovato in possesso di ovuli contenenti cocaina ed eroina: altro spacciatore arrestato dalla Polizia di Stato. Getta droga e scappa: arrestato dalla polizia