Scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio | in autostrada con mazze bastoni e coltelli

Nella notte si sono verificati scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio sull’autostrada A1, mentre entrambi i gruppi tornavano dalle rispettive trasferte. Le violente contrapposizioni hanno coinvolto mazze, bastoni e coltelli, creando una situazione di grave pericolo. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e rafforzando i controlli per prevenire ulteriori incidenti di questo tipo.

Scontri all’alba sull’ autostrada A1 tra un gruppo di tifosi del Napoli, diretti a Torino, e un gruppo della Lazio di rientro da Lecce. I due gruppi sono entrati in contatto lungo la carreggiata nord, causando il blocco temporaneo del traffico. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, riuscendo a separare i tifosi e a prevenire ulteriori contatti tra i due gruppi. Sono 80 i tifosi della Lazio intercettati e fermati al casello autostradale di Monte Porzio Catone. Il gruppo era proveniente dalla trasferta di Lecce, viaggiando su van e auto private, quando è scattato l’intervento. Il fermo è avvenuto dopo la segnalazione di un contatto lungo l’A1, nei pressi di Frosinone, mentre i tifosi cercavano di dirigersi verso la Capitale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio sull’autostrada A1 nei pressi di Frosinone: 80 identificati, sequestrate mazze e coltelliNella tarda serata di ieri, sull'autostrada A1 vicino a Frosinone, si sono verificati scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio.

Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sull'A1, sequestrate mazze e bastoniQuesta mattina, lungo l'autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone, si sono verificati scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli.

Scontri tra tifosi Lazio e ultras Napoli in autostrada: bloccati 80 supporter biancocelesti con coltelli e petardiRegistrato un contatto tra le due tifoserie nel territorio di Frosinone: i sostenitori della squadra di Sarri stavano rientrando dalla trasferta di Lecce ... corrieredellosport.it

Scontri in A1 tra ultras del Napoli e della Lazio: 80 tifosi bloccati al casello. Sequestrate mazze e coltelliOttanta tifosi laziali sono stati intercettati all'alba dalla polizia al casello di Monte Porzio Catone, dopo gli Scontri avvenuti sull'A1 con ultras del Napoli ... affaritaliani.it

Ancora scontri tra tifoserie sulle autostrade italiane. Secondo quanto riportato da "Il Mattino", nelle prime ore di questa mattina un gruppo di tifosi della Lazio, di ritorno dalla trasferta di Lecce, e un gruppo di tifosi del Napoli, in direzione Torino per la sfida di qu - facebook.com facebook

#Scontri tra #tifosi di Lazio e Napoli all'alba, sulla A1. 80 ultras laziali intercettati dalla Polizia al casello di Monte Porzio Catone. I 2 gruppi (uno di rientro da Lecce, l'altro diretto a Torino) si sono affrontati a volto coperto con mazze e coltelli. Foto repertorio x.com