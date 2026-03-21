Poco prima dell'inizio della partita tra Cesena e Catanzaro, si è verificato uno scontro tra tifosi, coinvolgendo bastoni e sassi. L'episodio ha causato momenti di tensione allo stadio, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine per sedare la rissa. Non sono stati segnalati feriti gravi o arresti.

Cesena, 21 marzo 2026 - Violento scontro tra tifosi poco prima dell'inizio della partita tra Cesena e Catanzaro. Alcuni pullman di tifosi della Fiorentina, gemellati con la squadra calabrese, si sono ritrovati in viale Oberdan all'altezza del distributore dell'Eni. Una volta scesi sarebbero venuti in contatto con i tifosi del Cesena: un breve scontro a colpi di bastoni e sassi interrotto dall'arrivo della polizia. Non ci sarebbero feriti. Per ciò che riguarda la gara, invece, si tratta della seconda partita del Cesena targato Ashley Cole che deve rifarsi dopo i tre gol presi in trasferta contro il Mantova. L’ex difensore... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violento scontro tra tifosi con bastoni e sassi prima di Cesena-Catanzaro

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