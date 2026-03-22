Scivola in acqua durante una passeggiata al lago | morta una donna di 63 anni a Lanuvio

Era uscita per una passeggiata in famiglia nei pressi di un laghetto a Lanuvio quando è scivolata ed è finita in acqua: per lei non c'è stato niente da fare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Como, cerca di salvare un uomo caduto nel lagoo ma scivola, si rompe sette costole e finisce in acqua: salvato dai militariIl protagonista è il 63enne Salvatore Samale, originario di Torremaggiore (Foggia), che appunto è rimasto ferito in acqua fino a che un gruppo di militari è riuscito a tirare fuori lui e l'altro uomo. ilgiorno.it

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