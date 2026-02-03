Questa mattina lungo la strada provinciale tra Casarano e Taurisano, si è verificato un incidente mortale. Una donna di 41 anni ha perso la vita nello scontro tra la sua auto e un camion, all’altezza di Ugento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La dinamica esatta dell’incidente resta da chiarire, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo la scena.

Incidente lungo la strada provinciale che collega Casarano a Taurisano. Una 41enne è morta nello scontro tra la sua auto e un camion, avvenuto all'altezza di Ugento attorno alle 12:30. Lo scontro con un camion Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era alla guida della propria auto quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è scontrata con un camion. L'impatto è stato estremamente violento. Nei momenti immediatamente successivi al sinistro è intervenuta un'operatrice sanitaria: la donna, intuendo immediatamente la gravità della situazione, si è fermata per prestare i primi aiuti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Auto contro camion: morta una donna di 41 anni

Approfondimenti su Casarano Taurisano

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio a Montechiari, nel Bresciano, coinvolgendo un'auto e un camion lungo la strada statale 236 Goitese.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Russians at War | UNCENSORED | Rare Frontline Access Documentary

Ultime notizie su Casarano Taurisano

Argomenti discussi: Schianto sulla circonvallazione, auto contro il guard-rail: grave una ragazza estratta dalle lamiere nella vettura in bilico [FOTO]; Automedica contro camion: morti il paziente e due soccorritori - L'Unione Sarda.it; Incidente mortale a Bergamo: scooter e camion si scontrano, perde la vita una donna di 52 anni; I colleghi lo trovano morto sul camion: tragedia nel piazzale dell'azienda - BresciaToday.

Auto contro camion, due ventenni morti e tre feriti a SaviglianoUna Jeep si è scontrata con un camion sulla provinciale 156: nel frontale hanno perso la vita due ragazzi di origine albanesi. Grave una donna ... torino.repubblica.it

Auto contro camion, la 34enne Michela Ferrandino muore sul colpo: l'infermiera aveva una figlia di 10 anniMichela Ferrandino aveva solo 34 anni. È morta in un incidente stradale, quando la sua auto, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un camion che arrivava nel senso opposto di marcia, lungo ... ilmattino.it

Incidente sulla statale a Porto Empedocle: camion si ribalta, coinvolte pure due auto La notizia: https://qds.it/camion-ribalta-statale-porto-empedocle/ - facebook.com facebook

Schianto tra auto e camion, incidente stradale mortale in Umbria x.com