Paura per Marco Giallini | cade durante una passeggiata e si frattura una gamba stop alle riprese della serie Rocco Schiavone

Durante una passeggiata, Marco Giallini è caduto e si è fratturato una gamba. L’incidente ha causato l’interruzione delle riprese della serie “Rocco Schiavone”. L’attore, coinvolto in un imprevisto che si è verificato lontano dal set, ha riportato un infortunio serio. Non sono state rese note ulteriori dettagli sulle condizioni di salute di Giallini.

Un banale imprevisto lontano dalle telecamere si è trasformato in un serio infortunio per Marco Giallini. L’attore si è fratturato una gamba ad Aosta, dove si trovava per girare la nuova stagione di Rocco Schiavone, ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Una caduta durante una passeggiata, un gesto quotidiano, ha così interrotto il lavoro della produzione e imposto uno stop alle riprese dell’omonima serie tv ispirata ai romanzi di Antonio Manzini che da anni lo vede protagonista. Secondo le informazioni diffuse dall’agenzia Ansa, l’incidente si è verificato nelle scorse ore in un momento di pausa dal set. Giallini stava facendo una semplice passeggiata nei pressi della struttura in cui alloggiava nel capoluogo valdostano quando è caduto a terra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paura per Marco Giallini: cade durante una passeggiata e si frattura una gamba, stop alle riprese della serie “Rocco Schiavone” Articoli correlati Incidente per Marco Giallini, frattura a una gamba nei giorni di riprese di Rocco SchiavoneL'attore ha subito una brutta caduta ad Aosta, città in cui si trovava per le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone. Paura sul Taburno: cade in una scarpata durante una passeggiata in montagna, soccorsi sul postoMomenti di paura oggi nel primo pomeriggio per un uomo di 76 anni residente a Cautano, rimasto coinvolto in un incidente durante una passeggiata in... Altri aggiornamenti su Marco Giallini Marco Giallini in ospedale dopo una cadutaHa riportato una frattura a una gamba. La produzione sta valutando come proseguire con le riprese di Rocco Schiavone ... rainews.it Marco Giallini, incidente ad Aosta: l'attore cade e si rompe una gamba. Interrotte le riprese di Rocco SchiavoneBrutto infortunio per Marco Giallini. L'attore si trova in sala operatoria a seguito di una caduta avvenuta questa mattina ad Aosta, dove si trova per girare la settima stagione della serie ... ilgazzettino.it