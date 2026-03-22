Il 27 marzo 2026 si terrà il secondo giorno di sciopero indetto dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana, che chiede il rinnovo del contratto nazionale scaduto da dieci anni. Durante questa giornata, i giornalisti si fermeranno per protestare contro il calo degli stipendi, che negli ultimi dieci anni è diminuito del 20 per cento. La protesta coinvolgerà diverse testate e redazioni italiane.

Il 27 marzo 2026 si svolgerà un secondo giorno di sciopero indetto dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana per rivendicare il rinnovo del contratto nazionale scaduto da un decennio. La richiesta principale riguarda la salvaguardia della dignità professionale e il ripristino del potere d’acquisto eroso dall’inflazione, che ha ridotto gli stipendi del 20%. Questa mobilitazione non è solo una questione economica ma tocca il cuore della libertà informativa in Italia. I giornalisti e le giornaliste hanno fissato anche un ulteriore appuntamento sindacale per il 16 aprile, evidenziando come l’attesa di dieci anni senza rinnovo contrattuale sia un caso unico tra le categorie lavorative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sciopero giornalisti: stipendi crollati del 20% dopo 10 anni

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