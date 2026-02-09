La Rai sta pensando di fermare Petrecca dopo le minacce di sciopero dei giornalisti. La decisione arriva in un momento di grande tensione, dopo le polemiche sulla telecronaca delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026. La direzione dell’azienda sembra prendere sul serio le richieste del personale, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La situazione resta calda e i prossimi giorni saranno decisivi.

Al netto delle difese politiche, in Rai c’è tanta amarezza per la figuraccia della telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026. E così si corre ai ripari. Il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, che si era auto assegnato il ruolo di commentatore della cerimonia inaugurale, era atteso ieri sulle piste di Cortina ma non si presentato. Il motivo è presto detto: convocato d’urgenza dall’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi. Petrecca ha sostituito Auro Bulbarelli, rimosso dalla telecronaca per aver svelato la sorpresa del presidente Mattarella. Era stato consigliato di assegnare l’incarico a giornalisti esperti, i vertici l’avevano sconsigliato ma lui, riferisce Repubblica, ha tirato dritto. 🔗 Leggi su Bubinoblog

BOOM! RAI VERSO LO STOP A PETRECCA DOPO MINACCIA SCIOPERO GIORNALISTI

