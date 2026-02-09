I giornalisti di Rai Sport annunciano sciopero dopo la telecronaca alle Olimpiadi del direttore Petrecca

I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di incrociare le braccia. La decisione arriva dopo la telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali, condotta dal direttore Paolo Petrecca, che è stata criticata per gli errori e le imprecisioni. I cronisti spiegano di essere in imbarazzo e di averne abbastanza degli strafalcioni che mettano in cattiva luce il loro lavoro. La protesta è ufficiale e potrebbe avere ripercussioni sulla programmazione delle prossime trasmissioni sportive.

"Siamo tutti in imbarazzo, nessuno escluso e non per colpa nostra". I giornalisti di Rai Sport annunciano così ai propri colleghi la loro intenzione di scioperare a seguito della telecronaca della cerimonia dei Giochi olimpici invernali condotta dal direttore Paolo Petrecca, criticata a più riprese per i numerosi strafalcioni. "Siamo di fronte alla figura peggiore di sempre di Rai Sport all'interno di uno degli eventi più attesi", commentano i giornalisti: "Da oggi alle ore 17 e fino alla fine dei giochi ritiriamo la nostra firma da servizi, collegamenti e telecronache in attesa che l'azienda prenda finalmente coscienza del danno che il direttore di Rai Sport ha recato all'ordine, ai telespettatori che pagano in canone, alla Rai come azienda e a tutta la redazione di Rai Sport – si legge nella nota –. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I giornalisti di Rai Sport annunciano sciopero dopo la telecronaca alle Olimpiadi del direttore Petrecca Approfondimenti su Rai Sport Caso Petrecca, i giornalisti contro il direttore di Rai Sport: da oggi ritiro delle firme, «sciopero dopo la fine delle Olimpiadi» I giornalisti di Rai Sport annunciano che da oggi ritirano le firme e entreranno in sciopero, subito dopo la fine delle Olimpiadi. Paolo Petrecca via dalla Rai dopo la telecronaca alle Olimpiadi? Azienda riflette e spunta la nota "censurata" La Rai sta pensando di allontanare Paolo Petrecca dopo le Olimpiadi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Rai Sport Argomenti discussi: Aggressione alla troupe Rai durante il corteo per Askatasuna: violenza degli antagonisti contro la libertà di stampa; Solidarietà totale verso l'agente di polizia picchiato con estrema violenza, verso i giornalisti RAI aggrediti e minacciati e verso l'intera città di Torino; Bagarre tra i giornalisti e la Rai dopo le gaffes del direttore: Non pubblicano il nostro comunicato. Comportamento antisindacale che viola il contratto; Troupe Rai aggredita a Torino, Fnsi con Subalpina e Usigrai: Ennesima intimidazione a chi documenta i fatti - FNSI. Caso Petrecca, i giornalisti contro il direttore di Rai Sport: ritiro delle firme e sciopero dopo la fine delle OlimpiadiOggi l'incontro con l'ad Rossi: Petrecca è già stato sfiduciato due volte: non condurrà la cerimonia di chiusura dell'evento sportivo ... roma.corriere.it RaiSport, giornalisti contro direttore Petrecca: telecronache non firmate e sciopero a fine GiochiLa decisione dopo aver aspettato invano una risposta dell’azienda all’imbarazzante telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina ... repubblica.it Le polemiche sulla telecronaca sulla cerimonia di apertura di Milano Cortina e sul ruolo del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca continuano a risuonare dentro e fuori Viale Mazzini. A intervenire è Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 stelle e president facebook Stop alle conduzioni di Paolo Petrecca: il direttore di Rai Sport non chiuderà le Olimpiadi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.