Sci Paris firma la doppietta a Lillehammer | vince anche il superG delle finali

Dominik Paris ha conquistato due vittorie consecutive a Lillehammer, prima nella discesa e poi nel superG delle finali di Coppa del Mondo. Nella gara di superG, l’atleta italiano ha concluso la prova in un tempo di 1, con un vantaggio significativo sui inseguitori. La sua performance ha permesso di aggiudicarsi entrambe le competizioni in questa tappa norvegese.

Dominik Paris firma una eccezionale doppietta a Lillehammer. Dopo il successo nella discesa di sabato, l’azzurro ha vinto anche il superG delle finali di Coppa del Mondo, chiudendo in 1.26.81 sulla pista Olympia. Ventiseiesima vittoria in carriera Per Paris si tratta della vittoria numero 26 in carriera e dell’ottava a Lillehammer, a meno di un mese dal compimento dei 37 anni. L’azzurro replica così la doppietta che aveva già centrato lo scorso anno sulla stessa pista. Con lui sul podio due austriaci: Vincent Kriechmayr, secondo in 1.26.88, e Raphael Haaser, terzo in 1.27.19. Gli altri azzurri in gara Alle spalle dei primi tre ha chiuso Giovanni Franzoni, quinto in 1. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sci, Paris firma la doppietta a Lillehammer: vince anche il superG delle finali Articoli correlati LIVE Sci alpino, SuperG maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Paris sogna la doppiettaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10. Sci alpino, si annuncia una nuova sfida Italia-Svizzera nel superG delle Finali di LillehammerSiamo pronti per fare calare il sipario sulla prima parte delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. Approfondimenti e contenuti su Sci Paris firma la doppietta a... Temi più discussi: Finali di Coppa del Mondo, discesa: Pirovano vince e conquista il trofeo di specialità, successo a Kvitfjell anche per Paris; Paris da leggenda: domina in Norvegia a Kvitfjell e scrive la storia; Sci, Pirovano vince la coppa di discesa, Paris vola a Lillehammer; Paris mostruoso! Domina a Lillehammer e chiude 3° nella classifica finale Coppa del Mondo di Sci Alpino. Paris concede il bis in Super G: festa italiana a KvitfjellLillehammer (Norvegia), 22 marzo 2026 - Dominik Paris brilla ancora a Lillehammer e firma una splendida doppietta. Dopo il fantastico successo di ieri, il veterano azzurro ha conquistato la vittoria a ... sport.quotidiano.net Paris infinito: doppietta a Kvitfjell, il superG conferma il dominio azzurroIl capitano dell’Italia conquista anche il superG dopo la discesa e firma la vittoria numero 26 in carriera. Franzoni quinto, Casse nella top ten Ancora una vol ... sportface.it : ' Dominik Paris si conferma ancora una volta il re indiscusso delle nevi norvegesi. Dopo aver trionfato nella discesa libera di ieri, lo scia facebook SIAMO NOOOOI, SIAMO NOOOOOI I migliori alle finali di Coppa del Mondo di sci alpino siamo nooooooi! Dominik Paris, discesa Laura Pirovano, discesa Sofia Goggia, superG Dominik Paris, superG Quattro vittorie azzurre in due giorni, più due x.com