Alle 10 si tiene la gara di superG femminile di sci alpino a Lillehammer 2026, mentre in diretta si segue anche la prova maschile di SuperG. Tra gli atleti in pista c’è anche un atleta che punta alla doppietta, con l’attenzione rivolta alle performance di tutti i partecipanti. La gara viene trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 13:17 Crawford non impensierisce le prime 15 posizioni. Ultimi tre atleti al via a partire dall’americano River Radamus. 13:15 Quasi due secondi di ritardo per Alexander, fuori dalla zona punti. Ancora Canada al cancelletto con James Crawford. 13:13 Quattordicesimo Bailet, che spera di restare in zona punti. Tocca al canadese Cameron Alexander. 13:12 Ottimo finale per Sejersted, che fa scivolare al dodicesimo posto Bosca per soli 3 centesimi. Si prosegue con il francese Matthieu Bailet. 13:10 Fuori dalla zona punti al 18° posto Hemetsberger. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Paris sogna la doppietta

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