Sci Goggia conquista la Coppa di superG | prima sfera di cristallo in carriera nella specialità

Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di superG 202526, ottenendo la prima sfera di cristallo della sua carriera nella specialità. La sciatrice italiana ha conquistato il titolo durante la stagione, confermando il suo talento e la costanza nelle gare di superG. L’annuncio ufficiale è arrivato al termine delle competizioni, con Goggia che si è aggiudicata il trofeo in modo netto.

Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di superG 202526 e mette in bacheca, per la prima volta in carriera, la sfera di cristallo della specialità. La 33enne bergamasca delle Fiamme Gialle chiude i conti a Kvitfjell e aggiunge un altro tassello al suo palmarès dopo le quattro Coppe di discesa già vinte. La prima Coppa di superG della carriera Per Goggia si tratta del primo trionfo nella classifica di specialità del superG, dopo i successi ottenuti in discesa nelle stagioni 2018, 2021, 2022 e 2023. L’azzurra, campionessa olimpica in libera nel 2018 e bronzo a Milano-Cortina, succede nell’albo d’oro alla svizzera Lara Gut-Behrami e diventa la seconda italiana di sempre a vincere la Coppa di specialità nel superG femminile dopo Federica Brignone, che aveva centrato il risultato nel 202122. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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