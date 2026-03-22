L’Italia punta a un nuovo successo nello sci alpino con Sofia Goggia, che mira alla prima coppa di superG. Dopo la vittoria di Laura Pirovano nella discesa, la squadra si affida alla Goggia, considerata tra le favorite per ottenere il trofeo. La competizione si avvia con l’obiettivo di portare a casa un’altra coppa per il team azzurro.

Dopo la meravigliosa coppa di discesa conquistata da Laura Pirovano, l’Italia sogna la doppietta e si affida a Sofia Goggia, che ha davvero l’enorme possibilità di conquistare la sua prima coppa di superG della carriera. Finora la bergamasca ha vinto la sfera di cristallo solamente in discesa libera (4 volte), ma in questa stagione Sofia si è espressa decisamente meglio in supergigante ed arriva a questa gara delle finali Lillehammer (si corre sulla pista di Kvitfjell) con il pronostico nettamente in suo favore. Prima di quest’ultimo superG, infatti, Goggia ha 63 punti di vantaggio sulla neozelandese Alice Robinson, che è l’unica che può ancora togliere la sfera di cristallo alla bergamasca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, l’Italia sogna un’altra coppa. Goggia ha nel mirino la sfera di cristallo in superG

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