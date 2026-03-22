LIVE Sci alpino SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia vuole la sfera di cristallo! La startlist

In occasione dei Giochi di Lillehammer 2026, si svolge la gara di SuperG femminile di sci alpino con Sofia Goggia tra le concorrenti. La startlist è disponibile e i pettorali di partenza sono stati pubblicati. La competizione si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sulla prova. La diretta del SuperG maschile si tiene invece dalle 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 10.45 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile in programma a Kvitfjell (Norvegia), valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, dalle ore 10.45, ci saranno 27 atlete da 11 Paesi. In casa Italia saranno cinque le azzurre al via della gara odierna sulle 27 partenti: Roberta Melesi scatterà col pettorale numero 4, Laura Pirovano col numero 6, Sofia Goggia col numero 8, Elena Curtoni col numero 12 ed Asja Zenere col numero 26. Si tratta dell’... 🔗 Leggi su Oasport.it

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