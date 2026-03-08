LIVE Sci alpino superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo!

In questa giornata di gare, si svolge il superG di sci alpino a Val di Fassa, con Sofia Goggia in corsa per la conquista della Coppa del Mondo. La competizione è trasmessa in diretta e offre aggiornamenti in tempo reale sui pettorali di partenza e sui risultati. Contestualmente, alle 9, è in programma anche lo slalom maschile a Kranjska Gora.

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 10.33 I pettorali di partenza delle italiane: 8 Elena Curtoni, 13 Laura Pirovano, 14 Sofia Goggia, 18 Roberta Melesi, 23 Nicol Delago, 32 Sara Allemand, 33 Asja Zenere, 42 Sara Thaler, 53 Nadia Delago, 54 Ilaria Ghisalberti. 10.28 Oggi ci sono ben 8 numeri di differenza tra Robinson e Goggia: 6 per la neozelandese, 14 per l’azzurra. Quanto conteranno? Si spera non così tanto, visto che la pista nei giorni scorsi era ghiacciata. 10.25 Sofia Goggia ha vinto tre volte la Coppa del Mondo di discesa (2021, 2022, 2023), ma mai quella di superG. 10.21 Se Sofia Goggia guadagnasse 17 punti su Robinson e non ne perdesse più di 17 da Aicher, allora vincerebbe la Coppa del Mondo di superG con una gara d’anticipo. 🔗 Leggi su Oasport.it

