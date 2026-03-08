In diretta dalla Val di Fassa, lo sci alpino propone il superG femminile con Sofia Goggia impegnata nella corsa alla Coppa del Mondo. I pettorali di partenza sono stati annunciati e la gara si sta svolgendo in tempo reale. Contestualmente, alle 9, si tiene lo slalom maschile di Kranjska Gora, con aggiornamenti disponibili tramite la piattaforma di streaming.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile in programma in Val di Fassa (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, dalle ore 10.45, ci saranno 57 atlete da 14 Paesi.

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo. I pettorali di partenza

