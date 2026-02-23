Coppa del Mondo di sci alpino | Sofia Goggia punta al superG sfida aperta per le Finali

Sofia Goggia si prepara per il superG, dopo aver migliorato il suo tempo nelle ultime sessioni di allenamento. La gara si svolge tra le montagne italiane, dove gli atleti affrontano le pendici più ripide. Goggia punta a ottenere punti importanti per le finali di stagione, sfruttando la sua velocità e tecnica. La sfida si annuncia intensa, con i migliori sciatori pronti a dare il massimo sulla neve fresca. L’evento promette emozioni fino all’ultimo minuto.

Con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 alle spalle, l’attenzione si concentra sulla Coppa del Mondo di sci alpino, con appuntamenti chiave nel fine settimana che aprono la finestra sulle finali di Lillehammer dal 19 al 25 marzo. Le gare di velocità femminile si disputano a Soldeu, in Andorra, mentre i comici della velocità maschile hanno luogo a Garmisch, in Germania. L’obiettivo di diversi atleti è assicurarsi un posto a Lillehammer, dove si incrociano le possibilità di consolidare una o più classifiche di disciplina e di chiudere la stagione con risultati di rilievo. In lead di classifica nel Super-G, Sofia Goggia guida con 280 punti, puntando a conquistare la sua prima sfera di cristallo in una specialità diversa dalla Discesa Libera, vinta in passato già quattro volte. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

