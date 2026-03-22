LIVE Sci alpino SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia si gioca il trofeo!

Alle 10 di questa mattina si sono aperte le competizioni di superG femminile a Kvitfjell, in Norvegia, per le finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Le atlete sono scese in pista con i loro pettorali di partenza, tra cui Sofia Goggia, che si gioca la possibilità di conquistare il trofeo. La gara è ora in corso e i risultati sono ancora da definire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile in programma a Kvitfjell (Norvegia), valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, dalle ore 10.45, ci saranno 27 atlete da 11 Paesi. In casa Italia saranno cinque le azzurre al via della gara odierna sulle 27 partenti: Roberta Melesi scatterà col pettorale numero 4, Laura Pirovano col numero 6, Sofia Goggia col numero 8, Elena Curtoni col numero 12 ed Asja Zenere col numero 26. Si tratta dell’ ultimo superG della stagione: nella classifica di specialità... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia si gioca il trofeo! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo! Leggi anche: LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo. I pettorali di partenza Una raccolta di contenuti su Sofia Goggia Temi più discussi: Sci alpino oggi · Sofia Goggia alle Finali di Coppa del mondo 2026: programma delle Finals, classifica, orario e dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: primi punti per Pirovano nella specialità, Zenere in top 10. Doppio trionfo per Scheib!; SuperG maschile e femminile oggi, finali Coppa del mondo di sci alpino: a che ora e dove vederli in diretta; Sci Alpino in TV, dove vedere il Gigante di Are e la discesa di Courchevel: orari e programma. LIVE Sci alpino, SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia si gioca il trofeo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile in programma a ... oasport.it SuperG maschile e femminile oggi, finali Coppa del mondo di sci alpino: a che ora e dove vederli in direttaSecondo appuntamento sulle nevi norvegesi degli eventi che concludono la stagione. Riflettori puntati su Sofia Goggia che può conquistare la coppa di specialità ... today.it SOGNA RAGAZZA, SOGNA E stringila forte, Lolli. Sei la quarta azzurra nella storia a vincere la Coppa di discesa! Isolde Kostner (2001 e 2002) Sofia Goggia (2018, 2021, 2022 e 2023) Federica Brignone (2025) Laura Pirovano (2026) La lasci in buone - facebook.com facebook SOGNA RAGAZZA, SOGNA E stringila forte, Lolli. Sei la quarta azzurra nella storia a vincere la Coppa di discesa! Isolde Kostner (2001 e 2002) Sofia Goggia (2018, 2021, 2022 e 2023) Federica Brignone (2025) Laura Pirovano (2026) La lasci in buone x.com