Coppa del Mondo di Sci Alpino Franzoni è nella storia | vince in superG a Wengen

Giovanni Franzoni conquista il suo primo podio in Coppa del Mondo, vincendo il Super-G a Wengen. L'azzurro si afferma su una delle piste più prestigiose dello sci alpino, portando a casa un risultato importante a poche settimane dalle Olimpiadi di Milano Cortina. Un traguardo che segna un momento significativo nella carriera dello sciatore e per lo sport italiano.

Wengen, 16 gennaio 2026 – Giovanni Franzoni da favola nel Super-G di Wengen, in Svizzera. L'azzurro vince la sua prima gara in Coppa del Mondo e regala all'Italia un successo indimenticabile in una pista sacra per lo sci alpino, a tre settimane dalle Olimpiadi di Milano Cortina. Franzoni, sceso con il pettorale numero 1, ha chiuso la sua gara in 1.45.19 davanti a Babinsky (+0.35) e von Allmen (+0.37). Quarto il favorito Odermatt, che a fine gara si è anche congratulato con lui per la vittoria. "È stata finora una settimana strana – ha detto a Rai Sport – ma sentivo che ero carico. Avevo una grande ansia in partenza, ma mi sono detto 'Qua o si va o non si va'.

