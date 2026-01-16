Coppa del Mondo di Sci Alpino Franzoni è nella storia | vince in superG a Wengen
Giovanni Franzoni conquista il suo primo podio in Coppa del Mondo, vincendo il Super-G a Wengen. L'azzurro si afferma su una delle piste più prestigiose dello sci alpino, portando a casa un risultato importante a poche settimane dalle Olimpiadi di Milano Cortina. Un traguardo che segna un momento significativo nella carriera dello sciatore e per lo sport italiano.
Wengen, 16 gennaio 2026 – Giovanni Franzoni da favola nel Super-G di Wengen, in Svizzera. L’azzurro vince la sua prima gara in Coppa del Mondo e regala all’Italia un successo indimenticabile in una pista sacra per lo sci alpino, a tre settimane dalle Olimpiadi di Milano Cortina. Franzoni, sceso con il pettorale numero 1, ha chiuso la sua gara in 1.45.19 davanti a Babinsky (+0.35) e von Allmen (+0.37). Quarto il favorito Odermatt, che a fine gara si è anche congratulato con lui per la vittoria. “È stata finora una settimana strana – ha detto a Rai Sport – ma sentivo che ero carico. Avevo una grande ansia in partenza, ma mi sono detto ‘Qua o si va o non si va’. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Sci alpino, Franzoni trionfa nel SuperG di Wengen: primo successo in Coppa del Mondo
Leggi anche: Sci alpino, impresa azzurra a Wengen: Franzoni vince il SuperG sulla leggendaria pista del Lauberhorn
Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Tarvisio discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Sci alpino, Slalom speciale di Flachau: vince ancora Mikaela Shiffrin, Rast quarta - A Mikaela Shiffrin lo slalom femminile in notturna di Flachau; Sciatrici più vincenti in Coppa del Mondo: numero mostruoso per Shiffrin; Vonn, vittoria record in discesa. Beffa Pirovano, male Goggia. Paura Egger, polemica sulla sicurezza.
A Tarvisio torna la Coppa del Mondo femminile di sci alpino - Una Tarvisio tirata a lucido, che si prepara all’evento della stagione: il ritorno della Coppa del Mondo di sci femminile, con la discesa di domani, alle 10. rainews.it
Sci alpino, Giovanni Franzoni vince a sorpresa il SuperG a Wengen e racconta i suoi segreti - Vittoria a sorpresa del 24enne bresciano Giovanni Franzoni a Wengen in Svizzera, dove si sta disputando la Coppa del Mondo di sci alpino. tg.la7.it
Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Franzoni piomba in top15 ed è 3° nella graduatoria di superG! - Marco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025- oasport.it
#Sci Primo successo in Coppa del Mondo di sci alpino per Giovanni #Franzoni. Il 24enne azzurro, sceso con il pettorale numero 1, ha vinto il SuperG di Wengen, precedendo l’austriaco Babinsky e lo svizzero von Allmen. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.