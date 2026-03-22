LIVE Sci alpino SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia vince gara e Coppa del Mondo eguagliata Brignone

In diretta da Lillehammer, si è svolto il SuperG femminile di sci alpino delle Olimpiadi 2026, con Sofia Goggia che ha conquistato la vittoria e la Coppa del Mondo, eguagliando il risultato di una collega. La gara è stata seguita in tempo reale, mentre la diretta del SuperG maschile è prevista alle 12.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 12.30 11.53 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 11.52 Sofia Goggia ha vinto la sua quarta Coppa del Mondo di specialità, dopo le tre in discesa. E’ diventata la seconda azzurra, dopo Federica Brignone, a conquistare almeno una volta sia il titolo di discesa sia quello di superG. 11.51 Vittoria n.29 in carriera in Coppa del Mondo per Sofia Goggia, la decima in superG. 11.50 La classifica generale a due gare dal termine: 1 Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) — 1286 2 Emma Aicher (Germania)... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia vince gara e Coppa del Mondo, eguagliata Brignone Articoli correlati LIVE Sci alpino, SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia sicura della Coppa del Mondo! E la vittoria è ad un passo…CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 12. LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia in lotta per la Coppa del Mondo, torna BrignoneBuongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del primo superG femminile in programma a Soldeu (Andorra), valevole per la Coppa del Mondo di sci... Tutti gli aggiornamenti su Sofia Goggia Temi più discussi: Sci alpino oggi · Sofia Goggia alle Finali di Coppa del mondo 2026: programma delle Finals, classifica, orario e dove vedere in diretta tv e streaming; SuperG maschile e femminile oggi, finali Coppa del mondo di sci alpino: a che ora e dove vederli in diretta; LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: primi punti per Pirovano nella specialità, Zenere in top 10. Doppio trionfo per Scheib!; Sci Alpino oggi in TV, dove vedere il Super G nelle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer: orari e programma. LIVE Sci alpino, SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia vince gara e Coppa del Mondo, eguagliata BrignoneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 12.30 11.53 Grazie per averci seguito, amici di OA ... oasport.it LIVE SuperG femminile a Kvitfjell: Goggia in testa! La Coppa a un passo. Con l'11 parte RobinsonGrande prova di Sofia Goggia: velocissima, anche se non perfetta, con qualche passaggio al limite ma senza mai frenare. Il suo è il miglior tempo: 1'2923. la Coppa è a un passo. Sul traguardo si comm ... gazzetta.it SCI | L'azzurra Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di superG. È la sua prima coppa iridata in questa disciplina, dopo averne vinte quattro di discesa. Si è aggiudicata il trofeo nell'ultima gara alle Finali di coppa del mondo di Lillehammer. #ANSA facebook Sofia #Goggia si commuove per la vittoria della Coppa del Mondo in SuperG x.com