Ambiente il 28 marzo torna l’Ora della Terra |  luci spente al Maschio Angioino

Il 28 marzo alle 20.30 si svolge l’Ora della Terra, una manifestazione globale promossa dal Wwf per sensibilizzare sui temi ambientali. In questa occasione, molte luci si spegneranno in diverse città, tra cui il Maschio Angioino, dove si parteciperà spegnendo le luci per un’ora. La manifestazione quest’anno raggiunge la sua ventesima edizione.

Sabato 28 marzo alle 20.30 torna Earth hour – L’ora della Terra, la più grande mobilitazione globale per il clima e la natura promossa dal Wwf, quest’anno alla sua ventesima ricorrenza. Un momento simbolico che unisce persone, città, istituzioni e imprese in ogni parte del mondo in un gesto semplice ma potentissimo: spegnere le luci per un’ora per accendere l’attenzione sulla crisi climatica e il futuro del Pianeta. Nata a Sydney nel 2007, Earth hour è cresciuta fino a diventare un evento planetario che nel 2025 ha coinvolto quasi 200 Paesi, con lo spegnimento simbolico delle luci di monumenti iconici, strade, piazze ed edifici pubblici e privati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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